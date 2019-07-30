جامعة النيل تحتفل بالعام الدراسي الجديد بـ يوم تعريفي لكلياتها.. 6 أغسطس

تقيم جامعة النيل الأهلية، حفل افتتاح العام الجديد، يوم 6 أغسطس، والذي سيشهد تعريف كل شيء عن الجامعة من الجانب الأكاديمي إلى تجربة الطالب في الداخل، بالإضافة إلى زيارة الحرم الجامعي.





ومن المقرر أن يوفر هذا الحدث، وفق ما قالت الجامعة في دعوتها، التعريف بجامعة النيل وأهم جامعتها وتخصصاتها ومدارسها المختلفة.





وأشارت إلى ان الحفل سيشهد نقاشا حول الخيارات الأكاديمية داخل الجامعة، والرسوم الدراسية، والفرص الوظيفية للطلاب، بالإضافة إلى الحديث مع مسئولين عن المدارس المختلفة ومكتب الطلاب، ومكتب القبول، وغيرها من الإدارات.





وأكدت الجامعة أن هذا الحديث سيكون فرصة مذهلة لمعرفة ما يعنيه أن تكون جزءًا من مجتمع جامعة النيل، من خلال مقابلة الطلاب الحاليين والاستمتاع بجولة يقودونها في الحرم الجامعي.



