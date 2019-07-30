ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة النيل تحتفل بالعام الدراسي الجديد بـ يوم تعريفي لكلياتها.. 6 أغسطس

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:49 ص
صدى البلد
كريم عاطف
تقيم جامعة النيل الأهلية، حفل افتتاح العام الجديد، يوم 6 أغسطس، والذي سيشهد تعريف كل شيء عن الجامعة من الجانب الأكاديمي إلى تجربة الطالب في الداخل، بالإضافة إلى زيارة الحرم الجامعي. 

ومن المقرر أن يوفر هذا الحدث، وفق ما قالت الجامعة في دعوتها، التعريف بجامعة النيل وأهم جامعتها وتخصصاتها ومدارسها المختلفة. 

وأشارت إلى ان الحفل سيشهد نقاشا حول الخيارات الأكاديمية داخل الجامعة، والرسوم الدراسية، والفرص الوظيفية للطلاب، بالإضافة إلى الحديث مع مسئولين عن المدارس المختلفة ومكتب الطلاب، ومكتب القبول، وغيرها من الإدارات.

وأكدت الجامعة أن هذا الحديث سيكون فرصة مذهلة لمعرفة ما يعنيه أن تكون جزءًا من مجتمع جامعة النيل، من خلال مقابلة الطلاب الحاليين والاستمتاع بجولة يقودونها في الحرم الجامعي.

وأوضحت أن هذا الحدث متاح لحضور لأي شخص مهتم بالجامعة، ومع ذلك، يجب على جميع المشاركين التسجيل مقدما.

ترشيحاتنا

تصريح جريء وشرط للظهور.. ياسمين عبد العزيز في التوك شو بعد 17 عاما من القطيعة

شيرين سيف النصر تكشف تفاصيل سرقة مجوهرات بـ5 ملايين جنيه من داخل شقتها

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟

تصريح نارى من أحمد حسام ميدو عن مواجهة الزمالك فى الكأس

إخلاص ووفاء.. رشوان توفيق يجهش بالبكاء حزنا على وفاة زوجته ..فيديو

شاهد.. ولي العهد السعودي في مراسم دفن عمه بندر بن عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟