روج ونضارة حمراء.. رضوى الشربيني تبرز أنوثتها.. ومتابعيها: يا جمالو

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جذابة للغاية، وعلقت مازحة على صورتها "أللى فات بقى حمادة...واللى جاى حماده ابن خالته".



وارتدت رضوى الشربيني بنطلون جينز باللون الثلجي، مع بلوزة باللون الأبيض، ما أبرز من أناقتها الشديدة، وكشف عن رشاقتها.



ولم تتكلف ضوى الشربيني في وضع المكياج، حيث اختارت ابراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع الروج الأحمر كأحمر شفاه، وتركت رضوى الشربيني شعرها منسدلا على كتفيها لتكمل من إطلالتها.



ولم تتكلف رضوى الشربيي في ارتداء الاكسسورات، حيث اكتفت بابترداء عقد بسيط فضي حول عنقها وساعة فضية ونظارة شمسية باللون الأحمر، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..