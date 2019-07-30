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القصة الكاملة لخطف طفل وتهريبه مع والده إلي ألمانيا وعودته مجددا لحضن أمه

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:25 ص
الطفل آسر
الطفل آسر
حمزة شعيب
كشفت الدكتورة عندليب مدرس مساعد بكلية كلية الإعلام ووالدة الطفل آسر، تفاصيل خطف طفلها وتهريبه مع والده الي المانيا ورجوعه مره اخري، موكدة أن إبنها عاد منذ يومين إلى بلده مصر بعد اختطاف والده له بالخارج.

ووجهت والدة الطفل خلال مداخلتها مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، الشكر إلى وزارة الخارجية والداخلية، ومدير إدارة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، والنائب العام لتعاونهم الكبير معها في قضية استرداد ابنها.

وأكملت أن والد الطفل زور اسمه وغير اسمه من آسر أحمد إلى أحمد آسر، مشيرة إلى أن زوجها تم إيقافه في إيطاليا، ولكنه يبعث إليها رسائل تهديد بأنه سيختطف الطفل مرة أخرى.

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