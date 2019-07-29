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أخبار العالم

السلطات التركية تفرض حظر التجوال في 16 قرية جنوب شرق البلاد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:37 م
الجيش التركي
الجيش التركي
القسم الخارجي
قررت السلطات التركية فرض حظر التجوال داخل 16 قرية تابعة لبلدة تاتوان في ولاية بيتليس جنوب شرقي البلاد، وذلك لتنفيذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا جماعة إرهابية.

واستمر حظر التجوال لمدة يوم واحد قابل للتمديد في إجراء متكرر بمناطق جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية، التي تشهد بين الحين والآخر منذ 4 سنوات فرض حظر التجوال.

وكانت السلطات التركية قد فرضت حظرًا كاملًا على خمس مناطق في محافظة هكاري جنوب شرقي البلاد، وذلك في بداية شهر يوليو الجاري، بموجب القانون العسكري.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الممارسات التي تقوم بها تركيا ضد الأكراد، منذ إنهيار السلام بين السلطات وحزب العمال الكردستاني في المناطق ذات الأغلبية الكردية.

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