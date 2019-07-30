طرق تحضير كب كيك

بطريقة شيقة وممتعة وبقليل من الجهد والوقت إليك طرق تحضير الكب كيك على طريقة أمهر الشيفات



كب كيك القهوة للشيف غادة التلى

مكونات كب كيك بالقهوة:

كوب ونصف دقيق

ملعقة بيكنج باودر

كوب سكر

ملعقة ملح صغيرة

نصف كوب زبدة

3 بيضات

ملعقة فانيليا

2 ملعقة كبيرة قهوة



طريقة عمل كب كيك القهوة:

أولا قومي بخلط الدقيق والبيكنج باودر والملح في وعاء، ثم اخفقي الزبدة مع السكر في وعاء اخر، ثم ابدأي في وضع البيضة واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخفق



ضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر، وقلبيه جيدًا، ثم ضعي القهوة وأذيبيها في نصف كوب ماء ساخن وضيفيها للخليط واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة متماسكة



صبي الخليط في أكواب الكب كيك المخصصة لها، وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 واتركيها لمدة ربع ساعة.





كب كيك الأناناس لسالى فؤاد.



المقادير لعمل الكب كيك :

2 كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب زيت

كوب لبن

4 بيضات

نصف كوب سكر

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

100 جرام زبدة

كوب سكر

اناناس

كريز



طريقة التحضير للكب كيك :

* في الخلاط أو بالمضرب اخلطي الزبدة مع السكر ثم ضيفي الزيت واخلطيهم جيدا

* ضيفي البيض والفانيلا ثم ضيفي اللبن واستمري في الخفق

* اخلطي الدقيق و البيكنج بودر ثم ضيفيهم

* في طاسة كرملي السكر ثم ضعيه في قاع القالب ثم ضيفي فوقه قطعة من الأناناس وضعي في المنتصف كريزة ثم ضيفي عليها خليط الكيك

* ادخلي القالب الفرن حتى ينضج ثم اقلبي القالب وقدميه



كب كيك الشوكولاتة بالكراميل من مطبخ الشيف سالى فؤاد



المقادير لتحضير كب كيك الكراميل

كوب زبدة سائلة أو زيت

كوب لبن

2 كوب سكر

3 كوب دقيق

4 بيضات

فانيليا

رشة ملح

باكيت بيكينج باودر

نصف كوب كاكاو خام غير محلى

صوص كراميل جاهز للزينة

لعمل الكريمة

2 باكيت كريمة خفق

كوب لبن بارد للتزين

ربع كوب كاكاو خام

طريقة التحضير لكب كيك الكراميل

* يخفق البيض مع السكر ثم يضاف الكاكاو واللبن والفانيليا والملح

* تضاف الزبدة المذابة ثم خليط الدقيق مع الملح والبكينج بودر

* يصب الخليط فى أكواب الكب كيك ثم تخبز في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة ويترك ليبرد

لعمل الكريمة

* يخفق اللبن البارد مع الكريمة البودرة و الكاكاو ثم يوضع فى كيس حلواني.

* يصنع تجويف بالكب كيك ثم يضاف به صوص الكراميل

* يزينن بالكريمة المخفوقة بالكاكاو و صوص الكراميل ثم يقدم بالهنا

