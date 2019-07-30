بعد اختيارها عضو لجنة تحكيم في مهرجان فينيسيا.. هند صبري ليست الأولى.. نجوم شرفوا العرب في المحافل الدولية.. نيللى كريم ونادين لبكي سبقا التونسية.. ويسرا ومحمد حفظي في لجنة الأوسكار

محمود الصباغ شارك بلجنة تحكيم مهرجان برلين

نادين لبكي على خطى نيللي كريم في مسابقة Un Certain Regard

يسرا وعمر سلامة ومحمد حفظي في "أوسكار" 2019









جاء اختيار الفنانة هند صبرى كعضو لجنة تحكيم أفضل عمل أول، بمهرجان فينيسيا، بمثابة مفاجأة كبير، وتأكيد أن النجوم العرب لهم بصمة عالمية، خاصة أن هند صبرى لم تكن الأولى، فقد سبقها العديد من النجوم، كأعضاء في لجان تحكيم بمهرجانات عالمية، ويعد ذلك فى حد ذاته نوعا من التكريم للسينما العربية بصفة عامة وللنجوم العرب خاصة.





"صدى البلد" يرصد أهم النجوم الذين تم اختيارهم في لجان تحكيم بمهرجانات عالمية مثل فينيسيا وأوسكار وبرلين.





هند صبرى





اختيرت الفنانة هند صبري في لجنة تحكيم أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وهو واحد من أهم 3 مهرجانات سينمائية في العالم.





وعبرت هند صبري عن فخرها لكونها أول امرأة وفنانة عربية تشارك في هذا القسم المستحدث في المهرجان ولكونها ستتعامل مع لجنة تحكيم بهذا المستوى السينمائي العالمي.





نادين لبكى





المخرجة اللبنانية نادين لبكى تم اختيارها لتترأس لجنة تحكيم مسابقة Un Certain Regard "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائى فى دورته السابقة خلفا لرئيس لجنة التحكيم السابق بينيشيو ديل تورو.





وكانت نادين لبكى قد ترشحت بفيلمها "كفر ناحوم"، لجائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبى، وسبق وأن فاز بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، وتصدر المرتبة الأولى لشباك التذاكر اللبنانية، كما فاز بجائزة الجمهور فى مهرجان سراييفو الدولى بالبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور فى مهرجان ملبورن بأستراليا، وجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان النرويج السينمائى الدولى، وجائزة الجمهور التفضيلية فى مهرجان كالجارى فى كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم فى مهرجان أنطاليا.





نيللى كريم





واختارت إدارة مهرجان فينسيا الفنانة نيللي كريم لتكون ضمن لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما وكان ذلك منذ 3 سنوات تقريبا.





وتعتبر نيللي كريم أول ممثلة مصرية تشارك فى عضوية لجنة تحكيم المهرجان الذي يعد ضمن أهم مهرجانات السينما العالمية، علما بأنه شهد وجود 3 مصريين في عضوية لجنة تحكيمه فقط هم يوسف شاهين، الناقد سمير فريد، والممثل عمرو واكد.





محمود الصباغ ودرة بوشوشة





أما المخرج السعودى محمود الصباغ والمنتجة درة بوشوشة فتم اختيارهما فى مهرجان برلين كأعضاء لجنة تحكيم أفضل أول فيلم سينمائى وكان ذلك عام 2017.





يسرا وعمر سلامة ومحمد حفظي





اختيرت الفنانة يسرا لتكون ضمن أعضاء لجنة تحكيم جوائز الأوسكار لهذا العام، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي ​محمد حفظي، والمخرج عمرو سلامة للانضمام إلى نفس اللجنة.



