هبة رشوان توفيق تجهش بالبكاء: مقدرش أتحمل أشوف حالة والدي كده.. فيديو

قالت الإعلامية هبة توفيق ابنة الفنان رشوان توفيق، إنه دائما ما نسمع أن الأولاد والبنات هما أغلى شيء عند الإنسان ولكن عند الحاج رشوان لا يوجد أغلى من زوجته الراحلة معقبة: "لم أرى احد يدلع زوجته مثل والدي".





وأضافت هبة رشوان فى حوارها لبرنامج "مساء دى ام سى" قائلة: "كان يحكى لي أنه حينما كانوا يتناقشون وهما صغار كان يقطف لها الفل وحينما كبروا فى السن كان بواب العمارة يمر عليهما يوميا لإعطائهم الورد أو الفل من اجل ان يقوم والدها بإعطائه لزوجته كل صباح حتى وفاتها".





وتابعت: ادعوا الله أن يحفظه لهم ويبارك فى عمره ويهون عليه على مصابه الأليم.



