ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة : ارتفاع معدلات الفقر متوقعة .. ومؤشرات الاقتصاد إيجابية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:42 م
بسنت فهمى
بسنت فهمى
حمزة شعيب
علقت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، على ما أعلنه المركزي للإحصاء بشأن ارتفاع معدل الفقر من 27 إلى 32% في مصر.

وتابعت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه الأرقام متوقعة، موضحة أن رحلة الإصلاح ليست قصيرة، حيث عملت الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي، وكل مؤشراته بالفعل أصبحت إيجابية.

وأشارت إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد لا يعني أن مستوى الفرد الاقتصادي تحسن، موضحة أن الدولة تعمل جاهدة على تحسين مستوى الفرد، ولابد أن تعمل على مستوى القطاعات المختلفة، مؤكدة أن الصعيد أكثر منطقة يحتاج إلى مجهود من الدولة.

ترشيحاتنا

خسائر بالملايين.. المعمل الجنائي ينتهي من معاينة شركة السياحة المحترقة.. صور

شاهد.. كيف تغلب أحمد الفيشاوي على أحزانه بعد وفاة والده

ترامب وصفها بالقذرة.. 11 حريقا في مدينة أمريكية.. والسبب مجهول

صفقة جديدة للأبيض ..الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة

بعد عامين.. شاب يخرج جثة أمه من قبرها بمطروح للمرة الثالثة ويصلي عليها

تعب طول السنة.. تجار الماشية في دمياط ينتظرون عيد الأضحى لتعويض خسائرهم

عفاريت مرتضى منصور تدخل أحمد موسى في نوبة ضحك على الهواء

جلسة الخطيب حاسمة.. الأهلي يستقر على قيد 24 لاعبا في القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم

بالأرقام.. محمد صبحي أفضل حارس في الدوري وجنش خامسا وشناوي الأهلي غير متواجد

إما الاعتزال أو قبلة الحياة.. سيناريوهات مفاجأة مرتضى منصور لـ شيكابالا

شاهد.. ياسمين الخطيب بملابس البيت.. والجمهور: أبو شيماء اتهور

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام والهيئة الوطنية للإعلام

ذهب وماس فالصو.. كيف سرقت صديقة الفنانة شيرين سيف النصر مجوهراتها

بعد عامين.. شاب يخرج جثة أمه من قبرها بمطروح للمرة الثالثة ويصلي عليها

موجز الرياضة.. الخطيب يحسم قائمة أفريقيا.. صفقات الزمالك وبيراميدز.. مفاجأة كلوب لـ محمد صلاح

خسائر بالملايين.. المعمل الجنائي ينتهي من معاينة شركة السياحة المحترقة.. صور

ستحاكم في مصر قريبا.. الباز يشن هجوما حادا على هشام عبدالله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟