خبيرة : ارتفاع معدلات الفقر متوقعة .. ومؤشرات الاقتصاد إيجابية

علقت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، على ما أعلنه المركزي للإحصاء بشأن ارتفاع معدل الفقر من 27 إلى 32% في مصر.



وتابعت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه الأرقام متوقعة، موضحة أن رحلة الإصلاح ليست قصيرة، حيث عملت الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي، وكل مؤشراته بالفعل أصبحت إيجابية.



وأشارت إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد لا يعني أن مستوى الفرد الاقتصادي تحسن، موضحة أن الدولة تعمل جاهدة على تحسين مستوى الفرد، ولابد أن تعمل على مستوى القطاعات المختلفة، مؤكدة أن الصعيد أكثر منطقة يحتاج إلى مجهود من الدولة.