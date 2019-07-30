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نشأت الصاوي يبحث بدء إجراءات إنشاء فرع جامعة الأزهر بـ الإسكندرية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:51 ص
صدى البلد
محمد شحتة
بحث الشيخ نشأت الصاوي رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية بدء الإجراءات القانونية لإنشاء فرع جامعة الأزهر بالإسكندرية.

جاء ذلك، بعد ترؤسه لجنة معاينة الأرض المخصصة لبناء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية في منطقة الهوارية – كينج مريوط، ومتابعة الحراسة عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو البدء في إنشاء الفرع.

كما عقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، اجتماعًا مع فايز سعد فهيم، الممثل القانوني لـ"عصام الدين مرسي نور الدين" المتبرع بقطعة الأرض لإنشاء فرع الجامعة، وعادل رمضان نائبًا عن المتبرع، وعلاء الحلفاوي عضو الشئون القانونية، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة.

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