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منوعات

اكتشفت خيانته في شهر العسل.. رد فعل صادم من الزوجة المخدوعة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:20 ص
صدى البلد
كريم جمال
قررت عروس جديدة الإنفصال عن زوجها وهما فى شهر العسل بعد 3 أيام فقط من حفل الزفاف، بعدما اكتشفت خيانتها لها بواسطة فيسبوك.

تعود التفاصيل عندما ضبطت الزوجة الجديدة زوجها يخونها مع سيدة أخرى أثناء قضائهما لشهر العسل في إيطاليا، حيث عثرت على رسالة عمرها عامين فى الرسائل غير المرغوب فيها على حسابها تفيد خيانته، ولكنها لم تر الرسالة لأنها كانت تستخدم جهاز الآيباد.

وجاءت الرسالة بأن السيدة التي أرسلتها تقر بأنها مارست الجنس مع زوجها هاري مدة 3 أشهر، بعدما تعرفت عليه فى حانة وكانت تظن أنه عازبًا، ولكن بعد اكتشاف أنه مرتبط قررت أن تخبر الحبيبة المسكينة بحقيقة الأمر.

وبعد مواجهة العريس بالواقعة أقر بها، وطلب من زوجته السماح وتقدم لها باعتذار إلا أنها رفضت وأصرت على الانفصال عنه.

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