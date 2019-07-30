مساعدا وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور يشددان على حملات الطرق السريعة

شدد اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، على تكثيف التواجد المروري الفعال على الطرق السريعة وكذلك تسيير الحركة المرورية.



ومن جانبها شنت الادارة العامة للمرور حملات رادار ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة وذلك للحد من الحوادث والالتزام بالسرعات المقررة قانونيا.



كما شنت الادارة برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، حملات لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدرات، وحملات الكشف عن صلاحية الاطارات.



كما دفعت الادارة بسيارات الاغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة اي عطل.