«ضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع».. محاضرة في الغربية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث عقدت مكتبة كفر حجازي الثقافية دورة في تعلم فنون الخط العربي، تعرف خلالها الأطفال المشاركون على تاريخ الخط العربي وأهم أشكاله المتعددة ومنها، الكوفي، الرقعة ،النسخ والفارسي، وأبرز مراحل تطور فن الخط العربي على مر العصور.



أكد قصر ثقافة طنطا على أهمية الاهتمام والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وعدم جواز اهمالهم وعزلهم عن المجتمع وضرورة حصولهم على كامل الحقوق والخدمات، وأشارت فكرية خاطر مستشار حقوق الانسان خلال محاضرة بعنوان "أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة" أن الدمج هو أسلوب اجتماعي وأخلاقي يحقق المساواة والعدل لذوي الاحتياجات الخاصة.



وطالبت بضرورة تأهيل الطلبة العاديين داخل المدارس لكيفية التعامل مع أقرانهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعداد مناهج دراسية وطرق تدريس تناسبهم، مع مراعاة العمل على دمجهم في فعاليات المجتمع المختلفة وتسهيل كافة السبل بأن يكونوا أعضاء فاعلين لهم حق التعلم والعمل وحرية التنقل والتمتع بجميع خدمات المجتمع.