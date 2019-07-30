محافظ بني سويف: المشروعات القومية طورت القرى وجعلتها «أقل فقرا»

أرجع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف سبب عدم وجود أي من قرى المحافظة ضمن الـ 1000 قرية الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ،وانتقال المحافظة إلى الأقل فقر" وفقًا لخريطة الفقر لعام 2017/2018" ، والتي تم الإعلان عنها اليوم ،إلى أن بني سويف، على مدار الـ 6 سنوات الماضية ،شهدت تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في المحافظة في مختلف المجالات .



جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017/2018 ، والذي عقد بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،وفي حضور وزراء:التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،التنمية المحلية ،المالية ،التموين ،التضامن الاجتماعي،وعدد من المحافظين،وعدد من الأساتذة والخبراء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية ، وممثل المجلس القومي للسكان ، والمجلس القومي للمراة وغيرهم .



أشار محافظ بني سويف إلى أهم المشروعات التي تم تنفيذها، حيث تم إنشاء أكبر محطة عالميًا لتوليد الكهرباء التي منحت المناطق الصناعية ميزة تنافسية ، كما تم تنفيذ صوامع سدس مجهزة بأحدث الوسائل التخزينية لتخزين الأقماح مما جعل من المحافظة مركزا لتوريد الأقماح ، بالإضافة إلى إقامة منطقة تكنولوجية فتحت آفاقًا جديدة لإمكانية أن بني سويف مركزًا للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات ، فضلًا عن الكلية التكنولوجية المصرية التي ستدخل المنظومة التعليمية في العام الدراسي المقبل .



كما تم تطوير مستشفى بني سويف العام وتحويلها إلى مستشفى نمودجي ودعمها بأجهزة وأقسام طبية لم تكن متوفرة على مستوى الصعيد ، بجانب افتتاح طريق بني سويف / الزعفرانة ، الذي فتح المجال للمحافظة نحو موانئ البحر الأحمر ، علاوة على الانتهاء من مشروع محور عدلى منصور.



وتابع المحافظ تصريحاته : أنه تم أيضًا تنفيذ مبادرات رئاسية قومية دعمت احتياجات المواطنين الصحية والمعيشية مثل :مبادرة 100 مليون صحة ،حياة كريمة ،و التي ركزت جهودها في القرى الأكثر احتياجًا ، بالإضافة إلى مبادرات توفير فرص العمل ودعم الأسر المنتجة لتوفير مصدر دخل ثابت وكريم للمواطن في الريف .