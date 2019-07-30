ماجد طلعت: مؤتمرات الشباب تعزز المشاركة في الحياة السياسية

قال ماجد طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن انعقاد مؤتمرات الشباب خطوة في غاية الأهمية من قبل القيادة السياسية، موضحًا أن الدولة عقدت 6 مؤتمرات حتى الآن، والسابع يبدأ اليوم، الثلاثاء.





وأضاف ماجد طلعت، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مؤتمرات الشباب تعيد الأمل إلى الشباب من جديد، إضافةً إلى المشاركة في الحياة السياسية مرة أخرى واكتساب الخبرات.





وأوضح ماجد طلعت "لا توجد دولة على مستوى العالم تقوم بعقد جلسة مع الشباب والرئيس إلا الدولة المصرية"، مشيرا إلى ضرورة اكتساب الشباب الثقة بداخلهم من أجل بناء الدولة .





وتبدأ اليوم الثلاثاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للشباب في الخامسة مساءً، وتستمر لمدة ساعة، ثم يعقبها استراحة قصيرة، لتبدأ في السادسة والنصف الجلسة الأولى من "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، ثم استراحة لمدة نصف ساعة، تعقبها الجلسة الثانية من "نموذج المحاكاة" نفسه في تمام الثامنة والنصف مساءً، وتنتهي في العاشرة مساءً.