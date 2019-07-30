اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في فيسبوك

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن شابا سوريا يدعى محمد على الحماد، يدرس في الجامعة التكنولوجيا الافتراضية، تمكن من اكتشاف ثغرة أمنية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يمكن من خلالها تهديد حسابات مستخدميه.



وبحسب الوكالة، أبلغ الشاب السوري إدارة فيسبوك لسد الثغرة وتحسين مستويات الأمان.



وأوضحت سانا ان شغف الحماد بتفاصيل العمل التقني جعله يصب اهتمامه في كيفية عمل مواقع التواصل الاجتماعي، ليتوصل إلى اكتشاف ثغرة أمنية بعد البحث والتجارب.



ونقلت عن الشاب السوري قوله إن عملية المحاولة استغرقت منه حوالي 3 أيام بعد تحديد الحساب الهدف.



وأرسل الشاب السوري مقطع فيديو للشركة يوثق فيها الثغرة، وردت عليه الشركة الأمريكية تشكره على ذلك لتمنحه مكافئة قدرها 4000 دولار.