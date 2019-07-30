نادى المنيا يعلن تشكيل الجهاز الفني وصفقات فريق كرة اليد

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر الانتهاء من تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة اليد لقيادة الفريق في الموسم الجديد بالدوري الممتاز، وحصيلة الصفقات الجديدة.



وضم تشكيل الجهاز الفني كل من : هيثم حمدي مديرا فنيا ورئيس الجهاز، ومحمد إكرام كامل مدرب عام للفريق الأول ، وائل أبو الليل مدرب حراس مرمى، مكاوي السيد مدرب فريقي المرتبط 2000 و 2002 ناشئين ، محمد ناصر أخصائي علاج طبيعي، أحمد صبري وخالد بدر مدربي الناشئين مواليد 2004 و 2006 ، محمد شعبان مدرب البراعم، ومصطفى الحسيني ومحمود خليل إداريي الفريق، تحت إشراف خالد فايز عضو مجلس الإدارة .



من جانب آخر نجح النادي في ضم 5 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق وهم كل من : اللاعب محمد ربيع جناح أيمن قادما من فريق طنطا ، ورباعي فريق الفيوم كريم أحمد جناح أيسر ، واحمد مصطفى "سفينة" لاعب دائرة مدافع ، أحمد فتحي كيكا صانع ألعاب، وصلاح دياب جناح أيمن .



بينما تم التجديد لـ 8 لاعبين هم : محمد شعبان ، ابراهيم محمد ، مصطفى محمود "حقنة" ، عادل معوض ، ياسر فولي ، رمضان رجب ، محمد بدر ، عمرو محمد .