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فن

نشرة الفن .. أحمد الفيشاوي يقاوم أحزانه.. تفاصيل سرقة شيرين سيف النصر.. وأمينة خليل في طابا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:52 م
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
أحمد إبراهيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

شيرين سيف النصر تروي لـ صدى البلد تفاصيل تعرضها للسرقة على يد صديقتها
كشفت الفنانة الكبيرة شيرين سيف النصر، عن واقعة تعرضها للسرقة من قبل صديقة طفولتها، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تمكنت في وقت قياسي من معرفة مرتكب الحادث والقبض عليها.

بعد حذف صورها بملابس البحر.. ضرة أنغام تعود بصورة جديدة
عادت ياسمين عيسى الزوجة الأولى للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والزوج الرابع لـ أنغام، إلى ممارسة نشاطها من جديد على السوشيال ميديا، بعدما علقت حسابها على تطبيق انستجرام، وقامت بحذف جميع صورها.

تعليق مؤثر من لطيفة لـ فجر السعيد بعد إجرائها جراحة فى القلب.. تفاصيل حالتها الصحية
نشرت الفنانة لطيفة صورة مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تدعو لها بالشفاء العاجل بعد تعرض الإعلامية إلى أزمة صحية شديدة.

دوللي شاهين تطرح كليب أغنية الحاجة داعيالك.. فيديو
طرحت المطربة دوللي شاهين كليب أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك" على قناتها على اليوتيوب وتظهر في الأغنية بلوك وشكل مختلف تناسب مضمون الأغنية.

قبلة على الخد .. نوال الزغبي تحتضن طفلا مصابا بمتلازمة داون .. فيديو
فى لفتة إنسانية للمطربة نوال الزغبى التي حرصت على تقبيل أحد معجبيها من المصابين بمتلازمة داون، وذلك أثناء حفلها الغنائي الذي أقيم منذ أيام في لبنان.

شاهد.. كيف تغلب أحمد الفيشاوي على أحزانه بعد وفاة والده
تغلب الفنان أحمد الفيشاوي على أحزانه بعد وفاة والده الفنان القدير فاروق الفيشاوي، يوم الخميس 25 يوليو الماضي، وعاد الفيشاوي الصغير للنظر إلى أعماله الفنية الجديدة، إذ نشر بوستر فيلم "ولاد رزق 2" الذي يشارك في بطولته، مروجًا للفيلم قبل طرحه في السينمات ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

عباءة قصيرة على حمام سباحة.. أمينة خليل تخطف الأنظار خلال قضاء إجازة فى طابا
نشرت الفنانة أمينة خليل صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي تستمتع بقضاء عطلتها في مدينة طابا بسيناء.

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