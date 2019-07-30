ثقافة الإسكندرية تناقش «أضرار الزواج المبكر»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة القافلة الثقافية الثانية بقرية أبيس 8 من خلال فرع ثقافة الإسكندرية وبالتعاون مع المحافظة، محاضرة بعنوان "مشكلة الزواج المبكر وكيفية حلها"، تحدثت خلالها زينب طه مدير إدارة التخطيط بإدارة برج العرب التعليمية سابقا، عن أضرار الزواج المبكر وكيف يؤثر سلبا على صحة الفتاة والمجتمع.





عقد قصر ثقافة الشاطبي اللقاء الأدبي الأسبوعي تضمن مناقشة رواية "الفابريكة" للأديب أحمد الملواني، ناقشها الأديب الناقد د. إيهاب بديوي وأدار اللقاء الأديب محمد عبدالوارث، الرواية صادرة عن الدار المصرية اللبنانية، فازت بالمركز الأول بجائزة ساويرس عام 2018، وتدور أحداثها حول سيمون رينار الجندي في جيش نابليون بونابارت أيام الحملة الفرنسية على مصر، والذي عاش في مصر وغادرهاتاركا وراءه فابريكة مهجورة في قرية مصرية، ويظن أهل القرية ان الماكينة الموجودة بالفابريكة ستحقق أحلامهم.



