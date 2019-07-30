جاله هاتف فى المنام.. شاب يخرج جثة أمه بعد وفاتها بعامين 3 مرات ويصلي عليها.. تفاصيل مثيرة

ألقت الشرطة القبض على مصطفى ر.ع " 22 سنة" بعد إبلاغ الأهالى للشرطة عن قيامه بإخراج جثة والدته ونقلها للمسجد والصلاة عليه، وقام الأهالى بإعادة دفنها مرة أخرى.





حيث أقدم أحد الشباب بمدينة الحمام بمطروح على عمل غريب، حيث أخرج جثة أمه للمرة الثالثة من قبرها والتي توفت منذ عامين وحملها للمسجد وصلى عليها.





وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذه القصة الغريبة، حيث يقوم الشاب بإخراج أمه والصلاة عليها أمام أحد المساجد بمدينة الحمام.





وقال "مساعد س.ا" من أهالي مدينة الحمام إن هذا الشاب يقيم فى غرب الحمام ويعانى من حالة نفسية.





وأضاف: أن هذا الشخص قام من نومه في الصباح يوم الاثنين وذهب إلى المقابر ونبش قبر أمه المتوفاة منذ سنتين تقريبًا وأخرجها من قبرها بعد أن جاءه هاتف فى المنام يقول له أن أمه مازالت على قيد الحياة وتارة أخرى يقول أريد أن أخرجها لكى أصلى عليها وتارة يقول كلمات كثيرة حسب روايات شهود عيان.



