التخطيط: أولوية قصوى لتطوير العنصر البشري بالجهاز الإداري

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك اجراءات لتطوير أكثر من 240 هيئة على مستوى الجهاز الإداري للدولة وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.





أضافت الوزارة في تقرير لها، أن هناك أولوية قصوي لتدريب العناصر البشرية لدي الجهاز الإداري وإنشاء وحدة جديدة علي مستوي الوزارات ضمن الإجراءات المؤسسية للإصلاح الإداري.





وذكر التقرير أن برنامج القيادات العليا والوسطي الذي تنفذه الوزارة حاليا وتم حسم المرحلة الولي منه يسعي لصياغة أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية في مصر والعالم وإنشاء جهاز إداري كفء وفعال باعتباره أحد أهم ملامح رؤية مصر 2030.



