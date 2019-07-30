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اقتصاد

التخطيط: أولوية قصوى لتطوير العنصر البشري بالجهاز الإداري

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:01 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
آية الجارحي
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك اجراءات لتطوير أكثر من 240 هيئة على مستوى الجهاز الإداري للدولة وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

أضافت الوزارة في تقرير لها، أن هناك أولوية قصوي لتدريب العناصر البشرية لدي الجهاز الإداري وإنشاء وحدة جديدة علي مستوي الوزارات ضمن الإجراءات المؤسسية للإصلاح الإداري.

وذكر التقرير أن برنامج القيادات العليا والوسطي الذي تنفذه الوزارة حاليا وتم حسم المرحلة الولي منه يسعي لصياغة أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية في مصر والعالم وإنشاء جهاز إداري كفء وفعال باعتباره أحد أهم ملامح رؤية مصر 2030.

واشار إلي أن قانون الخدمة المدنية الجديد يكسر بعض التقاليد الموجودة بالجهاز الإداري للدولة كعملية تقييم العاملين وأصبح هناك فكرا جديدا لعملية التقييم مما يوضح من هم بحاجة إلى التطوير ومن هم بدرجة متوسطة أو ممتازة.

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