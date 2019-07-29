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رياضة

ميدو: الزمالك يسعى للفوز بكل البطولات والجماهير لا تقبل الخسارة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:49 م
صدى البلد
نور عادل
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أن عقلية نادي الزمالك دائما لا تقبل الخسارة.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " الزمالك فاز ببطولة وخسر أخرى وبينافس الآن على الثالثة.

وأكمل: الزمالك يسعى للفوز بكل البطولات التي يشارك بها، وهذه هي عقلية النادي، وأيضًا الجمهور.

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