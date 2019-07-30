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متحدي إعاقة: مؤتمرات الشباب تفتح الباب أمام إبداعاتنا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:30 ص
محمد عمر، متحدي إعاقة
محمد عمر، متحدي إعاقة
هاني حسين
قال محمد عمر، متحدي إعاقة، وأحد المكرمين في إحدى مؤتمرات الشباب، أنه كان يتمنى أن يلتحق بكلية الطب ولكن بسبب ظروف الإعاقة قرر الإلتحاق بكلية الحقوق كي يخدم مصر من خلالها.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن تكريمه من الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب يعطيه دافعا كبيرا للاستمرار في التفوق، لافتا إلى أن مؤتمرات الشباب خير دليل على هذا الإهتمام .

وتابع:" مؤتمرات الشباب تفتح الباب أمام طاقات وإبداعات الشباب، والقيادة السياسية تستمع إلى أفكار الشباب، مؤمنة بأهمية إشراك الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل".

وأكمل:" يجب أن يحصل الشباب على تأهيل مناسب كي يمكنهم من تولي المناصب القيادية في الدولة، ونلمس ذلك في البرنامج الرئاسي للتأهيل بالأكاديمية الوطنية للتدريب".

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