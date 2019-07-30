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حوادث

بعد ساعات.. محكمة أسرة المعادي تفصل في قضية نفقة نجل اللاعب إبراهيم سعيد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:01 ص
اللاعب إبراهيم سعيد
اللاعب إبراهيم سعيد
رامي المهدي
تنظر محكمة أسرة المعادى، اليوم، جلسة الحكم في الدعوى المقامة من اللاعب إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر السابق، لتخفيض نفقة نجله، والتى تحمل رقم 414 لسنة 2019 أسرة المعادي.

وشهدت الجلسة الماضية حضور وكيل اللاعب، وتبين عدم ورود التحريات، وقدّم حافظة مستندات بها صور شهادات ميلاد بناته من زيجات أخرى، وصور دعاوى من زوجته الثانيه "داليا" ضده، والتى تطالبه بنفقات.
وحضر المحامي هيثم حمد الله، وكيل المُدعي عليها "شهد"، وطلب حجز الدعوى للحكم.

وحصلت "شهد" زوجة إبراهيم سعيد، على حكم نفقة نجلها في القضية رقم 326 لسنة 2016 أسرة المعادي، بمبلغ 6 آلاف جنيه شهريا، حيث تم تأييد الحكم، من محكمة استئناف عالي الأسرة.

وكانت زوجة اللاعب السابق، قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادي لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم في عقد الزواج، بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

وأقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة ومصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل.

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