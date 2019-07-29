ضبطهما أثناء ممارسة الرذيلة.. سيدة وعشيقها وراء قتل ضابط متقاعد بالسلام

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى كشف غموض لغز العثور على جثة ضابط مقتول أعلى سطح عقار في مدينة السلام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وعشيقها.





تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغًا بالعثور على جثة جارهم مقتولًا أعلى سطح منزله بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ.





وتبين من التحريات وجمع المعلومات، أن المجنى عليه ضابط متقاعد، وأنه صعد أثناء مباراة الأهلى والزمالك إلى سطح المنزل لضبط "وصلة الدش"؛ فعثر عليه مغشيًا عليه، وتوفي إثر طعنة نافدة بآلة حادة.





وكشفت تحريات المباحث، عن أن المجنى عليه صعد أعلى العقار بالطابق الـ 13 قبل مباراة الأهلي والزمالك بالأمس، لضبط إشارة البث حتى يستطيع مشاهدة المباراة مع أسرته، لكنه فوجئ بربة منزل وعشيقها يمارسان الرذيلة، فانقضا عليه بطعنة أسقطته غارقًا فى دمائه؛ ليلقى مصرعه خشية افتضاح أمرهما.



