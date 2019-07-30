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حوادث

نظر إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية خلية الوراق الإرهابية اليوم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:01 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
أحمد مهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

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