القومي للأمومة يشارك بالجلسة الثانية لـ لبرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مشاركة 4 أطفال من الفريق الوطني للحماية ومناهضة العنف ضد الأطفال والذي شكله المجلس، بالبرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة، بدولة الإمارات، خلال الفترة بين الثامن عشر والسابع والعشرين من يوليو الجاري.



وقد شهدت الجلسة الثانية انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين للرئيس، بالإضافة إلى اللجان الدائمة ، في بادرة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي، تعكس مدى الحرص على تأسيس وتأصيل الحالة البرلمانية في عالم الطفولة، ومشاركة الأطفال في بناء وتأسيس ندوتهم البرلمانية التشريعية والرقابية، من أجل رفع قدراتهم.



وأشارت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة إلى حصول كل من الطفلة شهد أحمد والطفل عبد الرحمن عفت ، من جمهورية مصر العربية ، على عضوية لجنة الأنشطة بالبرلمان وعضوية لجنة حقوق الطفل.



وأكدت عزة العشماوي أهمية هذه المبادرة والتي تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز دور وآليات مشاركة الأطفال في خلق بيئة مواتية تدعم التنشئة السياسية للأجيال القادمة، والتي تعمل على إكسابهم مهارات الممارسة الحقيقية للديمقراطية وتؤهلهم لبناء مجتمعاتهم، في ظل المتغيرات السياسة.



وأشارت عزة العشماوي إلى أن تدريب الأطفال على التنشئة السياسية تمكنهم من تطور المعتقدات والمفاهيم في أذهانهم والتي ستنعكس بوضوح في انتقالهم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، وتمكنهم أيضًا من استيعاب الأزمات الاجتماعية والإنسانية، بما يساهم فى خلق جيل أكثر وعيا بالتحديات المحيطة.



وأثنت عزة العشماوي على إنشاء برلمان يضم مجموعة من أطفال الوطن العربي بهذا الشكل الراقي الذي تضمن الشفافية والموضوعية في إجراء الانتخابات في ظل مشاركة 44 طفلا من 12 دولة عربية، والذي يعد نهجا جديدا من توليهم القيادة، مشيدة بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية الشقيقة بالاهتمام بالطفل العربي.