خدمات إلكترونية.. استخرج قيدا عائليا مميكنا من موبايلك في دقائق

تسعى وزارة الداخلية لتقديم خدمات الكترونية للمواطنين عن طريق بوابتها الإلكترونية الرسمية، تسهيلا عليهم وتقديما للخدمات المطلوبة بصورة أفضل.



وبعد إطلاق إشارة البدء للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، في إطار الاحتفالات بالعيد 67 للوزارة، خلال حفل أكاديمية الشرطة الذي أقيم بداية العام الحالي للاحتفال بذكرى عيد الشرطة، وتقدم الوزارة خدمة استخراج القيد العائلي من الهاتف في خلال دقائق.



ولاستخراج القيد العائلي سيتطلب من المستخدم تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/، ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.



سيتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الاشخاص وبالاسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.



وتتضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الانترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن الا ثانى مرة، وكذلك:

1. يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

2. يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هى آخر حالة اجتماعية حالية.

3. يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت)

4. يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

5. أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

6. في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

7. في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

8. في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.



وتضم البوابة الإلكترونية الجديدة، خدمات إلكترونية بينها خدمات المرور، وخدمات تصاريح العمل، وخدمات الأحوال المدنية، وخدمات الأدلة الجنائية والمستخرجات الرسمية.

