ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيوان يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي.. الجمعة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:03 ص
ايوان
ايوان
أحمد إبراهيم
يحيى المطرب اللبنانى إيوان حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى يوم الجمعة المقبل ومن المقرر أن يغنى إيوان مجموعة من أشهر أغنياته ومن بينها أغنيات ألبومه الجديد.

طرح إيوان مؤخرا كليب "بفتكر الخير"، وكانت الأغنية ضمن ألبومه الأخير "يا 100 نورت"، الذى أطلقه فى الأسواق العام الماضى، وضم 12 أغنية متنوعة.

والأغنية من كلمات أيمن عز، وألحان مدين، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ومن إخراج عمر حديدى، ويقول مطلع الأغنية: "بفتكر الخير للى فارقنى والموضوع ده مش مضايقنى وبقول ماحصلش نصيب عادى ولا بسأل مين بعدى حبيبه".

ترشيحاتنا

وفاة والدة عمر البشير بعد معاناة مع المرض

ارتفاع تدريجي.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 72 قادمة

بعد تعثر انتقاله للزمالك.. شرط وحيد من الإسماعيلي للموافقة على عودة محمد عواد

شاهد.. محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة

شاهد.. حريق هائل داخل شركة سياحة في وسط البلد

موجز الرياضة.. قفشة يغازل الأهلي.. عرض مغر لـ النقاز.. رسالة كهربا لـ الزمالك

عفاريت مرتضى منصور تدخل أحمد موسى في نوبة ضحك على الهواء

جلسة الخطيب حاسمة.. الأهلي يستقر على قيد 24 لاعبا في القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم

بالأرقام.. محمد صبحي أفضل حارس في الدوري وجنش خامسا وشناوي الأهلي غير متواجد

إما الاعتزال أو قبلة الحياة.. سيناريوهات مفاجأة مرتضى منصور لـ شيكابالا

شاهد.. ياسمين الخطيب بملابس البيت.. والجمهور: أبو شيماء اتهور

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

ذهب وماس فالصو.. كيف سرقت صديقة الفنانة شيرين سيف النصر مجوهراتها

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام والهيئة الوطنية للإعلام

بعد عامين.. شاب يخرج جثة أمه من قبرها بمطروح للمرة الثالثة ويصلي عليها

موجز الرياضة.. الخطيب يحسم قائمة أفريقيا.. صفقات الزمالك وبيراميدز.. مفاجأة كلوب لـ محمد صلاح

ستحاكم في مصر قريبا.. الباز يشن هجوما حادا على هشام عبدالله

موجز الرياضة.. قفشة يغازل الأهلي.. عرض مغر لـ النقاز.. رسالة كهربا لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟