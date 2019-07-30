إيوان يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي.. الجمعة

يحيى المطرب اللبنانى إيوان حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى يوم الجمعة المقبل ومن المقرر أن يغنى إيوان مجموعة من أشهر أغنياته ومن بينها أغنيات ألبومه الجديد.



طرح إيوان مؤخرا كليب "بفتكر الخير"، وكانت الأغنية ضمن ألبومه الأخير "يا 100 نورت"، الذى أطلقه فى الأسواق العام الماضى، وضم 12 أغنية متنوعة.



والأغنية من كلمات أيمن عز، وألحان مدين، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ومن إخراج عمر حديدى، ويقول مطلع الأغنية: "بفتكر الخير للى فارقنى والموضوع ده مش مضايقنى وبقول ماحصلش نصيب عادى ولا بسأل مين بعدى حبيبه".