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خبير اقتصادي يكشف أسباب مساندة البنك الدولي للإصلاح الاقتصادي داخل مصر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
قال محمد بدرة ، خبير اقتصادي ومصرفي، إنه يتم عمل معينة من قبل البنك الدولي قبل الموافقة على القروض التي تمنح للدولة المصرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية سي بي سي "، أنه تم صرف الشريحة الاخيرة التي تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي داخل مصر، موضحا أن البنك الدولي أصبح يشيد بالإصلاح الاقتصادي على كافة الدول النامية.

وأكد: أن الإصلاح الاقتصادي داخل مصر أصبح واضحا أمام الجميع ،خصوصا في انخفاض نسبة البطالة وارتفاع المؤشرات الاقتصادية وغيرها.

وتابع:" نسبة السياحة في مصر ارتفعت بشكل كبير ونسبة الإشغالات داخل الفنادق وصلت إلى 71 % حتي الآن".

وأكد أن مشكلة البطالة من المشاكل الرئيسية التي كانت تواجه الأسرة المصرية معلقا:" أصبحت تنخفض بشكل ملحوظ وسريع، مضيفا أن تحسن المستوى التعليمي والصحي داخل الدولة أصبح واضحا أمام الجميع.

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