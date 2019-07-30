بريطانيان يرفضان إعطاء ابنهما مصل الأنفلونزا لاحتوائه على لحم الخنزير

قرر والدان بريطانيان عدم إعطاء ابنهما مصل الأنفلونزا لاحتوائه على جيلاتين مستخرج من لحم الخنزير، على الرغم من فعاليته في الحد من حالات الإصابة بنزلات البرد.



وكان المجلس الإسلامي البريطاني قد صرح بأن اللقاحات التي تحتوي على لحم الخنزير غير مسموح بها، إلا إذا كانت هناك خطورة على حياة الشخص، ولا توجد بدائل عنها.



وقال الدكتور شجا شافي عضو لجنة أبحاث المجلس الإسلامى البريطانى، إننا بحاجة إلى لقاح آخر حلال.



إلا أن المجلس أصدر بيانًا يعلن فيه عدم قيامه مطلقًا بحظر تناول أو الترويج ضد تلك الأمصال، فهو فقط ينصح بعدم ضرورة تناول المسلمين لها إلا فى الضرورة القصوى.