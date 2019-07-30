20 مليون قدم مكعب غاز إنتاج متوقع من بتروبل.. قريبا

حققت شركة بترول بلاعيم «بتروبل» كشفا للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة في دلتا النيل، والذي يجرى حاليا العمل على وضعه على الإنتاج، بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز، يوميا.





وكشف تقرير صادر عن وزارة البترول عن أن تلك الجهود تأتي في إطار دعم إنتاج الغاز الطبيعي، والحفاظ على الطاقة الإنتاجية لحقول غاز دلتا النيل.





وذكر التقرير حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل أن عملية حفر البئر الاستكشافي "القرعة - شمال شرق 1"، أسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعي خلال عمليات حفر البئر التى بدأت أعمالها فى مايو الماضى وتم إنجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة.





ولفت إلى أن الاختبارات التي أجريت للبئر المكتشفة، أسفرت عن معدلات إنتاج مبدئية 17 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من خلال ربط البئر بتسهيلات الإنتاج القائمة بالمنطقة، ومحطة معالجة الغاز في حقول أبو ماضي، فى إطار الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والتسهيلات المتاحة، لزيادة الجدوى الاقتصادية، وذلك تمهيدا لنقل الغاز ودفعه عبر الشبكة القومية للغاز الطبيعي.



