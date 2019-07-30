جامعة طنطا تتقدم 271 مركزا عالميا و12 أفريقيا و5 عربيا

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، تحقيق الجامعة تقدمًا جديدًا في سباق التصنيفات الدولية للجامعات، حيث تقدمت الجامعة للمركز 1874 عالميًا وفقا لنتيجة التصنيف الإسباني الدولي ويبومتركس في نسخته يوليو 2019، وذلك بفارق 271 مركزًا عن نسخة التصنيف يناير 2019.



وأوضح مجدي سبع أنه على المستويين الأفريقي والعربي ، تقدمت جامعة طنطا أفريقيا للمركز 25 ، بعد أن كانت في المركز 37 ، كما احتلت المركز 25 عربيا، متقدمة 5 مراكز عن النسخة السابقة.



وأكد الدكتور مجدي سبع أن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة يأتي في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها الجامعة لإظهار دورها العلمي والبحثي.



وأثنى مجدي سبع على الدور الذى قام به فريق عمل مشروع البوابة الالكترونية الذى كُلف بتطوير موقع الجامعة ومواقع الكليات ليظهر بشكله الجديد الذى ينافس مواقع الجامعات العالمية ، مشيرًا إلى أن تطوير البوابة الإلكترونية للجامعة كان نواة التقدم في مختلف التصنيفات.



وأشار مجدي سبع الى أن إدارة الجامعة تسعى دائمًا للصدارة في كافة التصنيفات العالمية وتبذل قصارى جهدها لاحتلال مراكز متقدمة بها، منوها الى أن تكاتف العمل بين جميع قطاعات الجامعة هو السبيل للارتقاء بها.



يذكر أن تصنيف ويبومتركس يصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي بإسبانيا ويغطي أكثر من 25 ألف جامعة بهدف تقييم دور الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية.