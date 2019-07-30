سوق السيارات المستعملة.. أسعار جيلى باندا 2015 بعد التخفيضات ..فيديو

جذبت السيارة جيلى باندا موديل 2015 أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



وتتراوح أسعار السيارة جيلى باندا موديل 2015 والقريبة منها بين 70 ألفا 80 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ورصد "صدى البلد" من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار السيارة جيلى باندا موديل 2015 .



