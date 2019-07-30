ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق السيارات المستعملة.. أسعار جيلى باندا 2015 بعد التخفيضات ..فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:36 ص
صدى البلد
كريم عاطف - على الخشاب
جذبت السيارة جيلى باندا موديل 2015 أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

وتتراوح أسعار السيارة جيلى باندا موديل 2015 والقريبة منها بين 70 ألفا 80 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ورصد "صدى البلد" من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار السيارة جيلى باندا موديل 2015 .

ترشيحاتنا

أحلام تطلب معجزة من الله لـ شفاء فجر السعيد

بـ لفظ خادش للحياء.. نجل أنغام يتوعد زوجها ثم يتراجع.. مسيرك تقع في إيدي

تحذير خطير.. الاحتباس الحراري سينقل مناخ الشرق الأوسط إلى الغرب

ملخص التوك شو.. عفاريت مرتضى منصور تدخل أحمد موسى في نوبة ضحك على الهواء.. والحكومة: لن نتحمل خسائر أي شركة

الرياضة ليلا.. بلاغ من الأهلي للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك.. واستقبال بالطبل البلدي والمزمار والورود لـ أبطال اليد والدراجات

أوصى بها الرسول.. 12 كلمة قبل النوم تغفر جميع ذنوبك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل البلدي والمزمار.. أسر شباب اليد يستقبلونهم بالورود.. صور

استقبال حافل لبعثة منتخب الدراجات بمطار القاهرة بعد حصدها 21 ميدالية.. صور

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها