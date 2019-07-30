النشرة الليلية.. تخفضيات 20% فى أسعار الأضاحي .. سيدة وعشيقها وراء قتل ضابط .. فرض الحظر على 16 قرية في تركيا .. وفاة والدة البشير

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار اليوم عددا من الأخبار المهمة نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالي:
أول مهرجان لـ الأضاحي في مصر .. تخفيضات تصل إلى 20% عن المعروض بالسوق
قال المهندس محمد الجمال، مؤسس مبادرة مشروع إحياء الخراف البرقي وماعز البور، إنه تم اختيار مدينة نصر لإقامة مهرجان الأضاحي استعدادًا لموسم عيد الأضحى، حيث يقدم المهرجان تخفيضات تصل إلى 20% عن المعروض بالأسواق.
ضبطهما أثناء ممارسة الرذيلة.. سيدة وعشيقها وراء قتل ضابط متقاعد بالسلام
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى كشف غموض لغز العثور على جثة ضابط مقتول أعلى سطح عقار في مدينة السلام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وعشيقها.
ارتفاع تدريجي.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 72 قادمة
يتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة، استقرارا في الأحوال الجوية ومعدلات درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
شيرين سيف النصر تروي لـ صدى البلد تفاصيل تعرضها للسرقة على يد صديقتها
كشفت الفنانة الكبيرة شيرين سيف النصر، عن واقعة تعرضها للسرقة من قبل صديقة طفولتها، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تمكنت في وقت قياسي من معرفة مرتكب الحادث والقبض عليها.
بعد الاستغناء عن لاعبين.. أبوجبل في الزمالك رسميًا
نجح مجلس ادارة نادى الزمالك في حسم صفقة محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، ليصبح حارسًا للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل وتسلم مسؤولو القلعة البيضاء الاستعناء الخاص باللاعب.
ذهب وماس فالصو.. كيف سرقت صديقة الفنانة شيرين سيف النصر مجوهراتها
تواصل نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة تحقيقاتها في سرقة مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر.
وفاة والدة عمر البشير بعد معاناة مع المرض
كشف موقع "باج نيوز" السوداني عن وفاة والدة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الحاجة هدية محمد الزين، في مستشفى السلاح الطبي عقب معاناة مع المرض.
أول مهرجان لـ الأضاحي في مصر .. تخفيضات تصل إلى 20% عن المعروض بالسوق
قال المهندس محمد الجمال، مؤسس مبادرة مشروع إحياء الخراف البرقي وماعز البور، إنه تم اختيار مدينة نصر لإقامة مهرجان الأضاحي استعدادًا لموسم عيد الأضحى، حيث يقدم المهرجان تخفيضات تصل إلى 20% عن المعروض بالأسواق.
ضبطهما أثناء ممارسة الرذيلة.. سيدة وعشيقها وراء قتل ضابط متقاعد بالسلام
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى كشف غموض لغز العثور على جثة ضابط مقتول أعلى سطح عقار في مدينة السلام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وعشيقها.
ارتفاع تدريجي.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 72 قادمة
يتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة، استقرارا في الأحوال الجوية ومعدلات درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
شيرين سيف النصر تروي لـ صدى البلد تفاصيل تعرضها للسرقة على يد صديقتها
كشفت الفنانة الكبيرة شيرين سيف النصر، عن واقعة تعرضها للسرقة من قبل صديقة طفولتها، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تمكنت في وقت قياسي من معرفة مرتكب الحادث والقبض عليها.
بعد الاستغناء عن لاعبين.. أبوجبل في الزمالك رسميًا
نجح مجلس ادارة نادى الزمالك في حسم صفقة محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، ليصبح حارسًا للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل وتسلم مسؤولو القلعة البيضاء الاستعناء الخاص باللاعب.
ذهب وماس فالصو.. كيف سرقت صديقة الفنانة شيرين سيف النصر مجوهراتها
تواصل نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة تحقيقاتها في سرقة مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر.
وفاة والدة عمر البشير بعد معاناة مع المرض
كشف موقع "باج نيوز" السوداني عن وفاة والدة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الحاجة هدية محمد الزين، في مستشفى السلاح الطبي عقب معاناة مع المرض.
السلطات التركية تفرض حظر التجوال في 16 قرية جنوب شرق البلاد
قررت السلطات التركية فرض حظر التجوال داخل 16 قرية تابعة لبلدة تاتوان في ولاية بيتليس جنوب شرقي البلاد، وذلك لتنفيذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا جماعة إرهابية.
بعد عامين.. شاب يخرج جثة أمه من قبرها بمطروح للمرة الثالثة ويصلي عليها
أقدم أحد الشباب بمدينة الحمام بمطروح على عمل غريب حيث أخرج جثة أمه للمرة الثالثة من قبرها والتي توفت منذ عامين وحملها للمسجد وصلى عليها.
قررت السلطات التركية فرض حظر التجوال داخل 16 قرية تابعة لبلدة تاتوان في ولاية بيتليس جنوب شرقي البلاد، وذلك لتنفيذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا جماعة إرهابية.
بعد عامين.. شاب يخرج جثة أمه من قبرها بمطروح للمرة الثالثة ويصلي عليها
أقدم أحد الشباب بمدينة الحمام بمطروح على عمل غريب حيث أخرج جثة أمه للمرة الثالثة من قبرها والتي توفت منذ عامين وحملها للمسجد وصلى عليها.