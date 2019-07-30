أيمن شوقي: الأهلي تعرض للظلم كثيرا.. والزمالك أهدى الدوري للأحمر‏

أكد أيمن شوقي، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر تعرض للظلم كثيرا من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات.‏



وقال أيمن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم يكن عندي ‏أدنى شك في أن الأهلي سيتوج بالبطولة، وتوقعت ذلك من ديسمبر الماضي عندما كان الزمالك متصدرا".‏



وأكمل : "كنت واثق لأني أعلم الأهلي ولاعبيه في المواقف الصعبة، بالرغم من إنه تعرض للظلم كثيرا من اتحاد الكرة ‏ولجنة المسابقات -داسوا شوية على الفريق-، لكن معدن لاعبي الفريق ظهر فى النهاية".‏



وأتم : "الأهلي خاض واحد من أسوأ مواسمه فنيا، البداية كانت مهتزة جدًا وأثرت بشكل كبير على الأداء حتى بداية الدور ‏الثاني، كما أن الزمالك ساهم في اهداء الدوري للأحمر".‏