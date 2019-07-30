أيمن شوقي: الأهلي تعرض للظلم كثيرا.. والزمالك أهدى الدوري للأحمر‏

أكد أيمن شوقي، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر تعرض للظلم كثيرا من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات.
وقال أيمن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم يكن عندي أدنى شك في أن الأهلي سيتوج بالبطولة، وتوقعت ذلك من ديسمبر الماضي عندما كان الزمالك متصدرا".
وأكمل : "كنت واثق لأني أعلم الأهلي ولاعبيه في المواقف الصعبة، بالرغم من إنه تعرض للظلم كثيرا من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات -داسوا شوية على الفريق-، لكن معدن لاعبي الفريق ظهر فى النهاية".
وأتم : "الأهلي خاض واحد من أسوأ مواسمه فنيا، البداية كانت مهتزة جدًا وأثرت بشكل كبير على الأداء حتى بداية الدور الثاني، كما أن الزمالك ساهم في اهداء الدوري للأحمر".
وقال أيمن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم يكن عندي أدنى شك في أن الأهلي سيتوج بالبطولة، وتوقعت ذلك من ديسمبر الماضي عندما كان الزمالك متصدرا".
وأكمل : "كنت واثق لأني أعلم الأهلي ولاعبيه في المواقف الصعبة، بالرغم من إنه تعرض للظلم كثيرا من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات -داسوا شوية على الفريق-، لكن معدن لاعبي الفريق ظهر فى النهاية".
وأتم : "الأهلي خاض واحد من أسوأ مواسمه فنيا، البداية كانت مهتزة جدًا وأثرت بشكل كبير على الأداء حتى بداية الدور الثاني، كما أن الزمالك ساهم في اهداء الدوري للأحمر".