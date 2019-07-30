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محافظات

لتقليل الطلاق.. غلق المقاهى والسايبر الساعة الواحدة بالإسماعيلية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:12 ص
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية
انجي هيبة
أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارا بإغلاق جميع المقاهى ومحلات "السايبر" فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل خلال فصل الصيف، وفى تمام الساعة الثانية عشرة مساءً خلال فصل الشتاء.

وشدد محافظ الإسماعيلية على حتمية الالتزام بتلك التوقيتات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف تلك التعليمات، والتى تصل عقوبتها إلى حد الغلق الإدارى.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الإسماعيلية لفعاليات اللقاء الجماهيرى الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة الإسماعيلية، والذى نظمه مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، تحت عنوان: "الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء"، وذلك لتأهيل المقبلين على الزواج، ونشر الوعى المجتمعي، ودعم الترابط الأسري، والحد من ظاهرة الطلاق، بحضور قيادات الأزهر الشريف.

وخلال اللقاء، أوضح المحافظ أن جلوس المواطنين على المقاهى لساعات طويلة هو مضيعة للوقت وهلاك لميزانية الأسرة نظرا لما ينفقه رواد المقاهى من أموال تؤثر سلبا على دخل الأسرة وحالتها الاقتصادية، الأمر الذى يعد أحد أسباب المشاكل الأسرية وحالات الطلاق.

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