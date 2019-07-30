مرممة تكشف أهمية التوثيق الفوتوغرافي لحماية الهوية التاريخية للآثار.. صور

أكدت نشوي أبو زيد المشرفة على ترميم المواقع الأثرية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، أهمية التوثيق الفوتوغرافي والمعماري للحفاظ علي الهوية الأثرية والتاريخية،وذلك فيما يتعلق بالآثار،مشيرة إلي أن التسجيل العلمى للأثر مهم جدا خاصة بالوسائل العلمية الدقيقة، وذلك لتوثيق الحالة الحقيقية للأثر، حيث يعتبر التسجيل العلمى من المراحل الرئيسية للترميم.





جاء ذلك خلال محاضرة ألقتها ضمن فعاليات الدورة التدريبية المجانية التي نظمتها إدارة الوعي الأثري والتواصل المجتمعي في القاهرة التاريخية، بالتعاون مع المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس،وأشرفت علي تنظيمها داليا الجوهري مدير عام الوعي الأثري والتواصل المجتمعي بالقاهرة التاريخية.





وكشفت عن أن من أهم عناصر التسجيل العلمى للأثر الدراسة التاريخية والأثرية،والتي تعتمد على ابراز الأهمية التاريخية للأثر، سواء كان مقبرة أو معبد او تمثال او غيره من القطع الاثرية،وتاريخ الانشاء واظهار ما به من تفاصيل معمارية وفنية وكتابات ورسوم،ونقوش جدارية وقيم فنية وجمالية ومعمارية.





وأوضحت أن دراسة المراجع والمصادر والمعلومات المتاحة تهدف الى جمع أكبر قدر من المعلومات عن الأثر،وأيضا جمع الوثائق التخطيطية والصور القديمة والرسومات التاريخية،من المراجع والتقارير ومختلف المؤلفات وخاصة التسجيل الأولى للمكتشف،وهو ما يفيد بشدة في أعمال الترميم.





وأشارت إلي ضرورة التعرف على الطراز المعمارى للمقبرة أو القصر او الاثر الذي تتم معاينته،وتحديد القيمة الفنية للعناصر المعمارية،ودراسة الرسوم والنقوش من الناحية الفنية وتحديد أسلوب التصوير المتبع،كذلك لا بد من دراسة جميع أعمال الترميم السابقة التى أجريت للأثر،بالرجوع الى التقارير العلمية والتسجيلات والوثائق،والصور الفوتوغرافية التى استخدمت فى الترميم وماهية المواد والأساليب المتبعة منذ تاريخ تطبيقها وحتى تناولها فى المرحلة الحالية،وكل هذا يفيد فى وضع خطة محكمة للترميم والاستفادة من النتائج الايجابية ومعالجة النتائج السلبية.





وشددت علي ضرورة الرفع المساحى والمعمارى للأثر،والذي يتم من خلاله تحديد موقع المقبرة أو المعبد وعلاقته بالمبانى المجاورة،ودراسة شبكات المرافق خاصة شبكة المياه وشبكة الصرف الصحى ورصد مستوى المياه الأرضية،مؤكدة أن التسجيل الفوتوغرافى من أهم وسائل تسجيل الاثار خاصة الصور الجدارية.





وقالت:يفضل أن يقوم بالتسجيل الفوتوغرافى المرمم نفسه،حيث يلتقط صورا متعددة من زوايا مختلفة،للحصول على تسجيل شامل للأثر وما يحمله من كتابات ونقوش،يلى ذلك التقاط صور تفصيلية للأجزاء المهة خاصة المناطق التى تظهر عليها مظاهر التلف،وفى بعض الحالات يفضل تصوير الفيديو لأنه يعطى تفصيل أكثر دقة من الفوتوغرافيا،ويفضل التسجيل بجميع الأساليب المتاحة ان أمكن،ويستمر التسجيل الفوتوغرافى فى كل مراحل الترميم قبل وأثناء وبعد عمليات الترميم.





وأكدت أن اكتشاف وتسجيل مظاهر التلف مهمة المرمم المتخصص الخبير والعين الفاحصة،وهذا بالطبع يتطلب خبرات وقدرات شخصية خاصة يجب أن تتوافر فى المرمم،ويتم اختبار وفحص مظاهر التلف وتحديد مواقعها،ودراسة أسبابها أولا بالطرق الأولية بالعين المجردة أو باستعمال عدسة بسيطة،وقبل البدء فى تسجيل مظاهر التلف يقوم المرمم بمسح شامل للأثر ،ويجب الأخذ فى الاعتبار والاهتمام بكافة التفاصيل الدقيقة،حيث أن أدق التفاصيل فى مظاهر التلف تستحق الدراسة.





ولفتت إلى أن التسجيل بالدراسات البيئية يساعد على معرفة وفهم النمط البيئى القديم،والالمام الدقيق بالجوانب المحيطة للموقع الأثري، والتى تتدخل بشكل أو بأخر فى مدى استقرار الأثر وتفاعله مع الظروف البيئية المحيطة بالمبنى الأثرى، مشيرة إلي أن الصور الرقمية المعالجة تستخدم لعمل خريطة لأماكن تلف الأسطح الأثرية،من خلال الرسم البيانى بواسطة الأشعة تحت الحمراء القريبة،ويمكن من خلالها تقدير نتائج عمليات الترميم بعد فترات من الترميم وذلك بمقارنة الصور الرقمية المعالجة.



