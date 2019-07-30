ماليا وصحيا وعاطفيا.. حظك اليوم الثلاثاء 30-7-2019

تعتبر الأبراج من المجالات التي يهتم بها الكثير من الأشخاص، ويحاول الكثير معرفة توقعات يوم بيوم وننشر توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 30 يوليو وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الابراج وفقا لخبيرة الأبراج ماجى فرح.



برج الحمل



مهنيًا: حاول أن تقوّي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة إلى دعمهم الدائم ليس هذا اليوم فقط، بل في المقبل من الأيام.

عاطفيًا: أجواء مستقرة اليوم عاطفيًا تنعكس ارتياحًا على العلاقة، وتكون الأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة التي تحيط بك وبالشريك.

صحيًا: لا تكثر من الفواكه مساء بل تناول الكمية الضرورية التي يحددها عادة اختصاصي التغذية.



برج الثور



مهنيًا: تبدو شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه.

عاطفيًا: مشاكل عابرة حاول أن تنساها وتكمل مع الحبيب مع أنك تبدو اليوم مترددًا تجاه الكثير من المواقف.

صحيًا: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على رشاقتك.



برج الجوزاء



مهنيًا: حاول أن تنجز الأعمال والشؤون المالية قبل أن يعاود مركور تراجعه. سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر هذا اليوم.

عاطفيًا: أنت النجم الذي يلجأ إليه الجميع، تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشكلات كثيرة وتعيد إليك الثقة بالنفس والشجاعة والانطلاق.

صحيًا: تحاول أن تخالف تعليمات الطبيب للعودة إلى بعض عاداتك السيئة ومنها التدخين مثلًا.



برج السرطان



مهنيًا: تنتقل الى مرحلة جديدة في العمل أكثر تطورًا، والحظ يقف الى جانبك اليوم ويدعمك في القرارات التي تتخذها.

عاطفيًا: رومانسية الشريك تؤدي دورًا في وضع حدّ للشوائب، وتولد بينكما راحة نفسية غير مسبوقة.

صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء.



برج الاسد



مهنيًا: تحسّن وضعك المهني يتطلب مزيدًا من الثقة بالنفس، وهذا العامل متوافر لديك لكنّك لم تستخدمه بعد.

عاطفيًا: تقرب المسافات بينك وبين الحبيب بعد فترة من الخصام، وتعود الأمور بينكما إلى مجاريها الطبيعية.

صحيًا: لا تترك المشكلات المهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق.



برج العذراء



مهنيًا: لا تدع أي قرارات يتم إتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل.

عاطفيًا: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين ستؤدي.

صحيًا: تبدو نشيطًا جسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي.



برج الميزان



مهنيًا: تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة الموضوعات الحسّاسة.

عاطفيًا: إذا كنت أعزب قد تتعرّف إلى شخص يستحقّ حبك، الأجواء خالية من التشنّج والمعاكسات.

صحيًا: قد تثير إصابة أحد أفراد العائلة قلقك وانزعاجك، ويسيطر عليك الحزن ما يتعبك نفسيًا وصحيًا.



برج العقرب



مهنيًا: تتعثر بعض الأمور فترة محددة، لكنّ ذلك ينقلب سريعًا في مصلحتك، وتبدأ بحصد النجاح تلو الآخر.

عاطفيًا: لا تلق اللوم على الشريك، وكن مستعدًا لتحمّل المسؤولية حين تضطر إلى ذلك، وخصوصًا أن الصراحة هي عنوان المرحلة المقبلة.

صحيًا: جو من التفاهم في محيطك العائلي والمهني، وتتحرر من بعض القيود أو الأثقال، وترتاح نفسيًا وصحيًا.



برج القوس



مهنيًا: من المحتمل أن تحصل على عائدات غير منتظرة، تزيد حماستك وتندفع الى التركيز على مشروع واعد جدًّا.

عاطفيًا: لا تشكّ في قدرة الحبيب على استيعاب مشاكلك، فهو لا يشكّك فيك أمام الجميع.

صحيًا: قم بما هو مفيد لصحتك، وحاول حصر نفسك في أمكنة منعزلة وغير رطبة.



برج الجدي



مهنيًا: لا تستسلم أمام الصعاب بل اعمل جاهدًا لتخطيها فأنت قادر على ذلك.

عاطفيًا: يسـاندك الـشريك في مسألة كانت تزعجك ويدعمك لتواجهها بثبات وقوة.

صحيًا: تجنب كل ما شأنه إثارة المشكلات الصحية واحرص على سلامة جميع أفراد العائلة.



برج الدلو



مهنيًا: توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.

عاطفيًا: اهتمامك الزائد بنفسك ينسيك واجباتك تجاه الشريك، فيشعر بالإحباط نوعًا ما.

صحيًا: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتباعك نظامًا غذائيًا ورياضيًا ممتازًا.



برج الحوت



مهنيًا: يوم مائي بامتياز يعطيك القدرة على تفصيل وتوضيح الامور وعلى مواجهة كل انواع المنافسات تحركات نشيطة ومثمرة حيوية زائدة

عاطفيًا: تسكنك رغبات متصارعة وتطرح على نفسك السؤال: ماذا أريد فعلًا؟ قلب الطاولة، أم الحفاظ على الثبات والأمان رغم الكلفة الباهظة والتنازلات؟.

صحيًا: ساعد نفسك أولًا كي يساعدك الآخرون على التخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك.