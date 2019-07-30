جامعة طنطا تحتل المركز 1874 عالميًا وفقا للتصنيف الإسباني ويبومتركس

اعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، تقدم الجامعة للمركز 1874 عالميًا وفقا لنتيجة التصنيف الإسباني الدولي ويبومتركس ، فى نسخته يوليو 2019 ، وذلك بفارق 271 مركزًا عن نسخة التصنيف في يناير الماضي، كما تقدمت الجامعة إفريقيا للمركز 25 بعد أن كانت في المركز 37 ، كما احتلت أيضًا المركز 25 عربيًا متقدمة 5 مراكز عن النسخة السابقة.



وقال "سبع" إن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة يأتي في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها الجامعة لإظهار دورها العلمي والبحثي ، مشيرًا إلى تكاتف العمل بين جميع قطاعات الجامعة.



يذكر أن تصنيف ويبومتركس يصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي بإسبانيا ويغطي أكثر من 25 ألف جامعة بهدف تقييم دور الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية.