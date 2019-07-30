أسوان تحتفل بتكريم الطلاب المتفوقين وجائزة التعلم من اليونسكو.. فيديو وصور

نظمت محافظة أسوان احتفالية خاصة لتكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ لمختلف الشهادات "العامة والفنية" بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة، بجانب تكريم المتفوقين من طلاب "التربية الخاصة"، والمتميزين بالمسابقات والأنشطة التربوية المتنوعة، وذلك ضمن فعاليات حفل التميز السنوى، الذى أقيم تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ الإقليم.



وقد شهد الفعاليات حضور كل من، اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، والسيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والنقابية، وبمشاركة عدد كبير من أسر الطلاب بجميع المراكز والمدن .



وحرص اللواء سعيد حجازى على تقديم خالص التهانى القلبية للطلاب المتفوقين ، وطالبهم بمواصلة مسيرة النجاح والتميز مع الإقتداء بأبناء مصر البارزين فى المجالات كافة لما حققوه من تفوق ملموس ساهم في إعلاء مكانتها ودعم مقومات القوة الناعمة لها، ومنهم جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، وغيره من الذين سخروا علمهم ونبوغهم في خدمة وطنهم .



وتمنى نائب المحافظ لهم دوام التفوق فى المراحل التعليمية المختلفة بإعتبارهم كنز وثروة هذا الوطن الواجب علينا رعايتهم وحمايتهم من أى محاولات تهدف لتشويه وطمس قيم الوطنية والانتماء والهوية المصرية بداخل عقولهم ووجدانهم .



وأكد سعيد حجازى أن التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلًا قويًا قادرًا على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام ، وهو الذى يتواكب مع حرص المحافظة على دعم وتشجيع جهود تطوير وتنمية المنظومة التعليمية بما يساهم فى رفع المستوى التعليمى للطلاب وثقل مواهبهم ومهاراتهم لمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجيا الحديثة وضمان تخريج كوادر شبابية قيادية قادرة على تحمل المسئولية باعتبارهم أمل وطننا فى غدٍ أفضل .



وخلال الحفل قدم نائب المحافظ التحية لأسر الطلاب المتفوقين والمتفوقات الذين كان لهم الأثر الأكبر فى تميزهم ونبوغهم ، مشيدًا بالمعلمين الأجلاء الذين ساهموا بأدائهم المتميز وجهدهم المتواصل فى انتظام سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب على مدار العام الدراسى .



يشار إلى أن فعاليات الاحتفال تضمنت تقديم العديد من العروض الموسيقية والفقرات الفنية ، واختتمت بتوزيع اللواء سعيد حجازى شهادات التقدير على الطلاب الاوائل، بجانب تكريم شركاء الإنجاز من مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات والمرافق الخدمية ومؤسسات المجتمع المدنى.



كما تم تكريم أعضاء نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم، علاوة على تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظة، وفريق العمل الذى ساهم فى حصول مدينة أسوان على جائزة التعلم من منظمة اليونسكو العالمية 2019 .

