قبل انطلاق نسخته السابعة اليوم.. تعرف على أبرز 9 إعلاميين شاركوا في تقديم مؤتمرات الشباب

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى سيعقد بحضور 1500 شاب وشابة من محافظات الجمهورية، يمثلون مختلف فئات الشباب المصرى "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومن المبدعين والمبتكرين، وآخرين تم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الالكترونى"، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الإتحاد الأفريقى فى حضور رجال الدولة المصرية.



وقبل بدء المؤتمر في نسخته السابعة، اليوم، يرصد صدى البلد أبرز الإعلاميين الذين شاركوا من قبل في تقديم تلك المؤتمرات ، أمام وفود من جميع شعوب العالم ، وبحضور رؤساء الدول العربية.



أسامة كمال



الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء dmc علي قناة dmc، أدار الجلسة الأشهر على الإطلاق طوال فعاليات المؤتمر، والتي كان من ضمن المشاركين فيها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والإعلامي شريف عامر والصحفي إبراهيم الجارحي، وكانت بعنوان “تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي”



مروج إبراهيم



كانت تعمل مُخرجة في قناة النيل للمنوعات بالتلفزيون المصري ، لتلتحق بقناة " ANB"، اللبنانية عام 2013 لتقديم برنامج " الجمهورية الثالثة ، لتعود مرة أخرى إلى قناة " LTC" ، لتقديم برنامج كلمة الشعب عام 2015 ، لتنهي عقدها معهم بعد حدوث بعض الأزمات ، ولكن لم تستلم لتعود بتقديم برنامج عام 2016 على فضائية " اكسترا نيوز " ، يحالفه الحظ لتقديم نهاية فعالية مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ "2016 "، وافتتاح الآخر في عام 2018.



أحمد خيري



الإذاعي بقناة “الراديو 9090″، والذي أدار جلستي نقاش خلال الفعاليات، واحدة عن “الهجرة غير الشرعية”، والأخرى بعنوان “التأثيرات السلبية على الشخصية المصرية”، بجانب مشاركته في تقديم حفل ختام المؤتمر.





خلود زهران



حظيت بتقديم مؤتمر الشباب في دورته الأولى وإدارة الحوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تلقت تعليمها في المرحلة الأولي بدولة الكويت، ثم عادت إلى مصر لاستكمال مرحلة التعليم الجامعي، وتخرجت في كلية الإعلام.



بدأت مشوارها ببرنامج "عز الشباب" على شاشة قناة روتانا مصرية، واستمرت فيه لمدة 3 سنوات، التحقت بقناة اكسترا نيوز في الثالثة والعشرين من عمرها، وأصبحت إحدى مقدمات برنامج "هذا الصباح" عليها، وحاليًا تقدم برنامج "التوك شو كل يوم" المذاع عبر فضائية " ON E".



رامي رضوان



حصل على بكالوريوس إعلام والتحق بالتدريب في قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى ، ليلتحق بالعمل كمراسل فى قناة "أو تى فى" وقدم فقرة عن الأفلام القصيرة بعنوان "اكتشف مصر"، ليلتحق بتقديم برنامج على شاشة " دي ام سي " ، تحت عنوان " 8 الصبح " ، وشارك ايضا في تقديم مؤتمر فعاليات الشباب.



أية عبد الرحمن



جذبت الكثير إليها فور ظهورها على فضائية " اكسترا نيوز " ، لتقديم فقرة إخبارية بصوت مميز للغاية ، بالإضافة إلى ارتدائها الحجاب الذي نال اعجاب الكثير من المشاهدين ، ثم تقدمت إلى التعاقد مع قناة النهار، ليحالفها الحظ باختيارها من بين العديد من أقرانها، لتقديم بعض جلسات منتدى شباب العالم في عام 2017 ".



دينا يحيى



حالفها الحظ لتكون ضمن الإعلاميين الذي وقع عليهم الاختيار لتقديم فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاسكندرية ، والذي تم حضور أكثر من " 1300 " شابا وفتاة من مختلف المحافظات له.



وعملت دينا يحيى في كثير من القنوات الفضائية ، والاذاعية ، بداية من "المحور" وانتهاء بشاشة " دي ام سي " .



إيمان الحصري



افتتحت مؤتمر الشباب بجولته الأولى ، بمدينة شرم الشيخ ، بعد إثبات قدراتها وكفاءتها العالية في تقديم الندوات، والمؤتمرات.



بدأت عملها بقناة النيل للأخبار كمراسلة، فى عام " 2002 "، بعد تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، والتحقت بفضائية " صدى البلد " عام 2012 ، ثم إلى فضائية المحور ، لتقف في مرحلة انطلاق شاشات " دي ام سي "، والتي ما زالت متواجدة معهم لتقديم برنامج " مساء دي ام سي " .



علا شوشة



قدمت الإعلامية علا شوشة، مقدمة برنامج "بيوتنا" على شاشة صدى البلد إحدى الجلسات بمنتدى شباب العالم 2018 في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر.