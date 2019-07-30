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التحالف الدولي يستهدف خلية تابعة لـ داعش في شرق سوريا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:42 ص
طائرات التحالف الدولي
طائرات التحالف الدولي
أحمد قاسم
قُتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، إثر غارة جوية شنّها التحالف الدولي بقيادة الولايات في شرق سوريا، وذلك لأول مرة منذ إعلان القضاء على خلافة التنظيم الإهاربي قبل أربعة أشهر.

وقال المتحدث باسم التحالف، سكوت راولينسون: "شنّت قوات التحالف غارة على خلية لداعش قرب البصيرة“ في ريف دير الزور الشمالي الشرقي".

وأضاف: "وأدت الغارة إلى مقتل ”خمسة مسلحين لعبوا دورًا أساسيًا في تسهيل الهجمات في المنطقة ضد القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس 2018 القضاء على ”خلافة“ التنظيم بعد تجريده من مناطق سيطرته في بلدة الباغوز بمحافظة دير الزور، إثر أشهر من المعارك بدعم من التحالف.

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