الإبداع الروائي لدى السكندريات ندوة في قصر ثقافة الإسكندرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اللقاء الأسبوعي لنادي أدب بيت ثقافة 26 يوليو، بفرع ثقافة الإسكندرية، تضمن ندوة بعنوان "الإبداع الروائي لدى المبدعات السكندريات" قدمتها الأديبة السكندرية هدى عبد الغنى عضو اتحاد كتاب مصر.



وتناولت هدى عبد الغنى خلال الندوة، أعمالا لعدد من الأديبات السكندريات منها "لا زلت أنا جالسة" و"المهرج" للأديبة سهير شكري، "أشجان الرحيل" لمنى عارف، "البيوت فى بر مصر" للأديبة منى سالم.



وفي قصر ثقافة برج العرب نظمت مدير القصر لقاء مفتوح مع الرواد ناقشت خلاله الخدمات الثقافية التي يقدمها القصر ودور قصور الثقافة في تنمية مهارات الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأقام بيت ثقافة رشدى ورشة تصميم لوحات باستخدام ألوان الزيت والألوان المائية وذلك ضمن النشاط اليومي لمرسم الفنون التشكيلية.



كما أقيمت ورشة تصميم لوحات بمناسبة العيد القومي للثغر باستخدام ورق الكانسون وألوان الجواش تحت إشراف أخصائي مرسم الطفل.