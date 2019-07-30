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حظك اليوم الثلاثاء 30 يوليو برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

توقعات برج الجوزاء الثلاثاء 30 يوليو مهنيًا:

مهنيًا: حاول أن تنجز الأعمال والشؤون المالية قبل أن يعاود كوكب مركور تراجعه، وسارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر هذا اليوم.

توقعات برج الجوزاء الثلاثاء 30 يوليو عاطفيًا:

عاطفيًا: أنت النجم الذي يلجأ إليه الجميع، تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشكلات كثيرة وتعيد إليك الثقة بالنفس والشجاعة والانطلاق.

توقعات برج الجوزاء الثلاثاء 30 يوليو صحيًا:

صحيًا: تحاول أن تخالف تعليمات الطبيب للعودة إلى بعض عاداتك السيئة ومنها التدخين مثلًا.

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