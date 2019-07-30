تدشن في مؤتمر الشباب.. حياة كريمة.. مبادرة رئاسية للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجا.. صور

يشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 31 يوليو، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذىي يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.



وتمثل "حياة كريمة" استراتيجية القضاء على الفقر في القرى الاكثر احتياجا ، وهي مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل العام الحالي ، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:" في مستهل عام ميلادى جديد..تأملت العام الماضي باحثا عن البطل الحقيقي لأمتنا فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي..فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة ، وقدم التضحيات متجردا ، وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة..ولذلك فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة ، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخا ..رجالا ونساء..وبرعايتي المباشرة ..لإطلاق مبادرة وطنية علي مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الاكثر احتياجا خلال العام ٢٠١٩..تحيا مصر ".



ومبادرة حياة كريمة هي مبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها ، تنبع هذه المبادرة من مسئولية حضارية وبعدا إنسانيا قبل اي شيء آخر ، فهي ابعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري ،لانها تهدف أيضا الي التدخل الاني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم ، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية .



وفي ظل استراتيجية الدولة المصرية الموحدة للقضاء علي الفقر في القرى الاكثر احتياجا، تبلورت أهمية إطلاق مبادرة حياة كريمة، فهي مبادرة قومية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوحيد جهود الدولة المصرية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملف مكافحة الفقر ، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الاكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته.



وتتلخص اهداف المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم ، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز علي بناء الإنسان والاستثمار في البشر ، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.