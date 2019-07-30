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أخبار العالم

شاهد.. حادث بشع على طريق سريع في السعودية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:43 ص
صدى البلد
القسم الخارجي
شهد طريق جازان بالسعودية حادثة مفجعة، بسبب السرعة الزائدة من قائد إحدى السيارات الملاكي، بعد ان اصطدم بسيارة ربع نقل ما أسفر عن انحرافها عن الطريق.

وتسبب انحراف السيارة ربع نقل عن الطريق في اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة مما ادى إلى اقتلاعه من الأرض نتيجة الاصطدام.

وانتشر مقطع الفيديو على "تويتر" وأشعل حالة من الغضب بين رواد موقع التواصل، حيث علَّقأحدهم" الى متى هذا الإستهتار.. ظهر اليوم على طريق - صبيا - جازان"


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