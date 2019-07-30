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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بينهم طفلة في حادث تصادم بـ الدقهلية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:14 ص
مصرع شخص وإصابة ٦
مصرع شخص وإصابة ٦ آخرين بينهم طفلة في حادث تصادم بـ الدقهلية
همت الحسينى
لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرون- بينهم طفلة- في حادث تصادم سيارتي "ملاكي مع ربع نقل" على طريق شربين دمياط محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء فاضل فهمي ، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين السيارتين المشار إليهما آنفا، ووجود متوفى ومصابين.

وانتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم 1698 د.ع.ف ، مع سيارة ربع نقل، رقم 2963 د.ل.ك، على طريق شربين دمياط أمام قرية السعدية.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الملاكي ويدعي سمير شعبان علي 60 عاما ومقيم بعزبة صبحي بمركز بلقاس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شربين.

كما تبين اصابة كل من اميرة السيد جاد 23 عاما وتم تحويلها للمستشفي الدولي بالمنصورة ، وهبة السيد جاد 17 عاما ،وسما ابراهيم السيد 4 أعوام ، وإبراهيم السيد شعبان 27 عاما، والسيد جاد الحق إبراهيم 35 عاما، وناصر شعبان علي 40 عاما، وجميعهم مقيمون في عزبة صبحي التابعة لمركز بلقاس، ونقلوا إلى مستشفى شربين العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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