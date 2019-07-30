اليوم.. القضاء الإداري يستكمل نظر دعاوى طلاب بيلا ضد وزير التعليم

تستكمل محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، اليوم، نظر الدعاوى القضائية المقامة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في مدينة بيلا، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وآخرين.





وكان أحمد جاد الرب المحامي بالنقض، قد أقام عددًا من الدعاوى القضائية، وكيلًا عن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا؛ لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والخاص بطلاب هذه المدرسة والتي ألغيت فيها نتيجة عدد من المواد باعتبارها مادة رسوب لـ 393 طالبًا، هم إجمالي طلاب اللجنة المذكورة.





وطالب جاد الرب، في دعواه، إلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار، وذلك لمخالفة القرار المطعون فيه والقرارات المنظمة لنظام التعليم وقواعد وحقوق الطلاب الملغى نتيجتهم، ومخالفة القرار للواقع والحقيقة وانحراف جهة الإدارة بالقرار وإساءة استعمال سلطتها والتعسف الضار بحقوق الطلاب.



