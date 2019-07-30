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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 30 يوليو؟

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 30 يوليو، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 30 يوليو فإن ذلك يعني أنك طموح وتضع أمامك أهدافا ومصالح متعددة.

أنت نشيط وبارع في العلاقات وتعرف كيف تثبت وجودك وتبرز مواهبك لكن قد تندفع بقوة في انفعالاتك.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

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