المغرب.. أمر ملكي بالعفو عن 4764 شخصا بينهم مدانون في قضايا إرهابية

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الاثنين، قرارًا بالعفو عن 4764 شخصا مدانين في قضايا جنائية، صدرت في حقهم أحكام قضائية، بمناسبة احتفالات المملكة بالذكرى الـ20 لاعتلاء الملك كرسي الحكم.



وقال بيان صادر عن وزارة العدل نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء إن "العفو شمل مجموعة من معتقلي حراك الريف، وكذلك المحكوم عليهم في قضايا إرهابية شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج مصالحة".



وشدد البيان على أن هذا العفو يأتي "استجابة من الملك لطلبات العفو التي رفعها المعنيون بالأمر إلى مقامه، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".



وكان الملك محمد السادس قد أعلن، خلال خطابه بمناسبة الذكرى الـ20 لاعتلاء العرش، أمس الاثنين، عن إنشاء لجنة خاصة للنموذج التنموي.



وقال إن الإصلاحات المؤسسية لا تكفي وحدها لأنها لم تشمل جميع فئات الشعب.



وأشار كذلك إلى أنه يجب رفع مستوى الخدمات الأساسية للشعب، وطالب بتحقيق تكافؤ الفرص لأفراده.



وقال العاهل المغربي: "نحن اليوم أكثر عزما على مواصلة الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح"، وأضاف: " تمكنا من مواصلة مسيرة البناء المغربي الحديث".